Последнее обновление: 14.02.2020 12:28

Срочные рублевые вклады юрлиц РБ в январе 2020 г. упали на 7,6%

Срочные депозитные вклады юридических лиц Беларуси в национальной валюте в январе 2020 года сократились на 7,59%, в иностранной валюте – также сократились на 3,65%.

Об этом говорится в опубликованном Нацбанком РБ отчете.

Объем срочных депозитных вкладов юридических лиц в белорусских рублях за январь 2020 года упал на 360,7 млн. рублей или 7,59% и на 1 февраля 2020 года составил 4,3865 млрд. рублей.

Объем переводных вкладов юридических лиц в белорусских рублях в январе 2020 года сократился на 804,8 млн. рублей или 22,76% и на 1 февраля 2020 года составил 2,7313 млрд. рублей.

Объем срочных депозитных вкладов юридических лиц в валюте за январь 2020 года снизился на $83,8 млн. или 3,65% и на 1 февраля 2020 года составил $2,2126 млрд. или 4,7299 млрд. рублей.

Объем переводных вкладов юридических лиц в валюте в январе 2020 года снизился на $151,8 млн. или 6,87% и на 1 февраля 2020 года составил $2,0583 млрд. или 4,4 млрд. рублей.

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