Срочные рублевые вклады населения РБ в январе 2020 г. выросли на 2,6%

Население Беларуси в январе 2020 года на 2,61% нарастило увеличило объем как рублевых срочных (безотзывных) депозитных вкладов в банках страны. Срочные вклады в валюте снизились на 0,28%.

Об этом говорится в опубликованном Нацбанком РБ отчете.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в белорусских рублях за январь 2020 года вырос на 133,7 млн. рублей или 2,61% и на 1 февраля 2020 года составил 5,2651 млрд. рублей.

Объем переводных вкладов населения в белорусских рублях в январе 2020 года снизился на 86,8 млн. рублей или 2,86% и на 1 февраля 2020 года составил 2,946 млрд. рублей.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за январь 2020 года снизился на $17,5 млн. или 0,28% и на 1 февраля 2020 года составил $6,1988 млрд. или 13,2512 млрд. рублей.

Объем переводных вкладов населения в валюте в январе 2020 года вырос на $33,9 млн. или 2,56% и на 1 февраля 2020 года составил $1,3556 млрд. или 2,8979 млрд. рублей.

Таким образом, на 1 февраля 2020 года объем срочных валютных вкладов населения в 2,52 раза превышал объем срочных рублевых вкладов.