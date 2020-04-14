Последнее обновление: 14.04.2020 11:56

Лукашенко подписал закон о ратификации визового соглашения с ЕС

Беларусь завершила ратификацию соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Соответствующие законы 9 апреля подписал Лукашенко. Документы официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Соглашения также должны быть одобрены Европарламентом. Документы вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

После вступления соглашений в силу стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси снизится с нынешних 80 евро до 35 евро.

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