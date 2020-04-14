Франция продлила ограничительные меры до 11 мая

Ограничительные меры во Франции, введенные ради борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, продлены до 11 мая. Об этом президент Эмманюэль Макрон заявил в телевизионном обращении к нации вечером в понедельник, 13 апреля. Снятие ограничений будет возможно, если жители республики проявят ответственность, добавил он.

Франция не сразу вернется к прежней жизни и после прекращения карантинных мер, предупредил глава государства. Макрон поблагодарил сограждан, соблюдающих предписания властей, передает DW.

Карантинные меры во Франции действуют с 17 марта. Французам разрешено покидать дома лишь для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день, в радиусе одного километра от дома и не более чем на час.