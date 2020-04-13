Испания и Италия ослабляют карантин

Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются. С понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины.

Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания - одна из первых стран Европы, где они были введены. В Германии правительство обсуждает смягчение мер, а во Франции и Британии ожидается продление карантина, передает BBC.

В понедельник правительство Испании объявило об отмене части ограничений, введенных на время карантина, но каталонские власти уже отказались исполнять это решение. Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.

Однако в остальных регионах страны рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм.

В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Аппенинское государство насчитывает почти 20 тыс. жертв эпидемии.

В Германии канцлер Ангела Меркель консультируется с Академией наук насчет возможного смягчения ограничений, а в среду она обсудит эти перспективы на видео-совещании с главами регионов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с третьим по счету обращением к нации на тему коронавируса. Ожидается, что глава республики продлит действие карантина.

В Британии правительство до четверга должно оценить эффективность всеобщей изоляции и решить, будет ли она продлеваться. Члены кабинета вынуждены принимать непростое решение в отсутствие премьер-министра, который восстанавливается после выписки из лондонской больницы.