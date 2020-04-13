Китай ограничивает научные публикации о короновирусе

Китайское правительство ограничило публикации исследований, посвященных происхождению коронавируса, сообщает в понедельник, 13 апреля, CNN со ссылкой на распоряжение руководства страны, которое было опубликовано на официальных сайтах двух китайских университетов.

Спустя некоторое время, этот документ был удален, передает DW.

Согласно описанной в распоряжении процедуре, все академические работы по COVID-19 должны быть утверждены научными комитетами университетов, основываясь на условиях "академической ценности и актуальности времени публикации". Если исследование посвящено происхождению вируса, тогда работу отправляют в департамент науки и технологий министерства образования, которое, в свою очередь, пересылает ее в Госсовет Китая для согласования.

В министерстве образования подтвердили CNN, что такой документ действительно выпущен, а факт его удаления с интернет-страниц университетов объяснили тем, что распоряжение внутреннее. По словам одного медицинских экспертов, его работа на эту тему не прошла процедуру согласования и не была опубликована.

Журналисты отмечают, что это не первый шаг китайского правительства в установлении контроля над публикациями о коронавирусе и COVID-19 c тех пор, как в декабре в китайском города Ухань началась эпидемия, распространившаяся по всему миру и охватившая уже 210 стран.