Глава Еврокомиссии предостерегает Венгрию от злоупотребления ЧС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грозит властям Венгрии последствиями в случае злоупотребления режимом чрезвычайной ситуации, введенным в свете пандемии COVID-19.

"Я готова принять меры, если ограничения выйдут за рамки дозволеного", - заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 апреля. Глава Еврокомиссии указала, что такие действия Будапешта чреваты разбирательством о нарушении договоренностей, передает DW.

Страны ЕС вправе вводить режим чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, однако "мероприятия должны быть соразмерны обстоятельствам, ограничены по времени и проходить под контролем демократических институтов", подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия наблюдает за соблюдением этих принципов во всех странах Европейского Союза. Брюссель "уделяет Венгрии особое внимание из-за критического прошлого опыта", добавила глава Еврокомиссии.

Парламент Венгрии 30 марта одобрил законопроект, наделяющий правительство Виктора Орбана расширенными полномочиями на время действия режима ЧС. Согласно документу, венгерский премьер и глава правящей националистической партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Орбан будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов. Его правительство сможет продлевать чрезвычайное положение на неопределенный срок без голосования в парламенте.

Кроме того, закон разрешает кабинету министров приостанавливать исполнение определенных законов и применять "иные исключительные меры" в борьбе с пандемией COVID-19, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник в 210 стран и территорий. Вирус выявлен почти у 1,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались почти 109 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В Венгрии вирус обнаружен у 1310 человек, 85 больных скончались.