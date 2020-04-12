Европа готовится закрыть границы Шенгена до сентября

В связи с пандемией коронавируса Европа может оставить границы Шенгенской зоны закрытыми до сентября.

Как сообщает телеканал BFM, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу во время видеоконференции с лидерами профсоюзов.

По словам одного из участников совещания, решение держать границы закрытыми связано с разной скоростью протекания эпидемии в мире: так в США пик распространения инфекции только ожидается, а в странах Азии не исключена вторая волна, передает finanz.ru.

Закрытие границ может ухудшит перспективы восстановления экономики, предупредил Макрон.

13 апреля Макрон должен выступить с обращением к нации, в ходе которого он объявит дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса. Как ожидается, Франция продлит действие ограничений на передвижение граждан по стране после 15 апреля.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие внешних границ на 30 дней. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

8 апреля Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.