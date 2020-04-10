В Южной Корее более 90 человек повторно заразились коронавиусом

В Южной Корее повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено у 91 человека, которые ранее уже перенесли вызванное им заболевание.

Об этом сообщает в пятницу, 10 апреля, южнокорейское информационное агентство "Рёнхап" со ссылкой на Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), передает DW.

Повторное заражение было выявлено спустя лишь короткий промежуток времени после того, как пациенты были выпущены после карантина, говорится далее в сообщении. В KCDC полагают, что с большой долей вероятности речь идет не о новых заражениях, а о повторной активации уже попавшего в организм вируса.

Ранее ряд вирусологов и эпидемиологов предполагали, что коронавирус может оставаться латентным в некоторых клетках тела, после чего он снова активизируется и атакует органы дыхания.

KCDC также пытаются выяснить, вырабатывает ли организм повторно заразившихся антитела против заболевания COVID-19, которые, по мнению ряда экспертов, препятствуют передаче вируса другим людям.

Пациент считается полностью выздоровшим от COVID-19 после двух тестов с негативным результатом, проведенных с интервалом в 24 часа, отмечает "Рёнхап".