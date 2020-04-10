Разведки стран ЕС запустили платформу взаимодействия ICE

23 европейские страны начали сотрудничество на новой платформе, которая получила название Разведывательная коллегия Европы (Intelligence College of Europe, ICE). Каковы ее возможности и в чем отличия от уже существующих форм европейской кооперации в этой сфере?

Создание ICЕ - результат инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона. В своем выступлении в Сорбонне в сентябре 2017 года он поднял вопрос об усилении взаимодействия между спецслужбами европейских стран. Задумка Макрона состояла в том, чтобы европейцы обрели большую независимость от информации и ноу-хау великих держав - США, Китая или России - в том, что касается работы спецслужб.

В мае 2019 года в Париже была официально основана ICE. Хотя к участию в ней были приглашены все государства-члены Евросоюза, соответствующее соглашение о намерениях 26 февраля 2020 года в Загребе подписали только 21 страна плюс Норвегия и Великобритания. Пока что вне ICE остаются Болгария, Словакия, Польша, Люксембург и Греция.

После официального основания ICE открытыми остаются многие вопросы, связанные с этим проектом. В соглашении о намерениях четко прописано, скорее, не то, чем на самом деле будет заниматься ICE, а то, чем она не должна быть. Новая платформа - не место для обмена развединформацией или для планирования операций спецслужб, передает DW.

У нее нет организационно-правовой формы и постоянного местонахождения, но все же имеется правление и наблюдательный совет. Все результаты деятельности, интеллектуальные продукты, заявления или публикации, которые будут делаться ICE, не должны носить обязательного характера.

Вместо этого ICE задумана как свободная платформа, страны-участники которой три раза в год общаются в формате конференций и семинаров. На них будут собираться сотрудники спецслужб, правительственные чиновники, политики, эксперты и ученые. Встречи и семинары призваны содействовать диалогу разведывательного сообщества с лицами, принимающими решения, и экспертами, а также стимулировать интеллектуальный обмен.

ICE - не единственная европейская платформа сотрудничества спецслужб. С 1969 году существует так называемый Бернский клуб (Club de Berne) - неофициальный форум руководителей спецслужб, где происходит обмен данными, опытом и мнениями, а также обсуждение актуальных вопросов разведсообщества.

В ЕС существуют и официальные структуры для сотрудничества в области разведки. Помимо Европола, полицейской службы Евросоюза, с 2003 года действует Разведывательный и ситуационный центр Евросоюза (INCTEN), до 2012 года - Объединенный ситуационный центр (SitCen). Он подчинен Европейской службе внешних связей и - вопреки публикациям СМИ - не является разведкой ЕС.