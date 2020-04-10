Государство возьмет под контроль медиаинтересы белорусов

Белорусские власти существенно подомнут под свой контроль рекламный рынок на ТВ и радио, создав государственную систему медиаизмерений, следует из указа №122 от 9 апреля 2020 года.

«Под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации», - говорится в коментарии к документу.

Предусматривается, что проводить медиаизмерения будет единый национальный медиаизмеритель.

«Специально уполномоченным государственным органом в сфере медиаизмерений является Министерство информации. Оно осуществляет выбор медиаизмерителя, устанавливает требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий», - отмечается в комментарии.

Власти утверждают, что благодаря указу будет создана национальная система медиаизмерений, соответствующая мировым стандартам.