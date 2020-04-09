Последнее обновление: 09.04.2020 15:45

Чемпионат мира по легкой атлетике в США перенесен на июль 2022 года

Перенос летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции заставил организаторов чемпионата мира по легкой атлетике отыскать новые даты проведения.

Мировое легкоатлетическое первенство состоится в американском штате Орегон c 15 по 24 июля 2022 года, заявила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в среду, 8 апреля. Первоначально ожидалось, что чемпионат пройдет в августе 2021 года, передает DW.

Решение о переносе было принято после продолжительных консультаций с организаторами двух других крупных спортивных мероприятий - Игр Содружества в британском Бирмингеме, которые запланированы на июль-август 2022 года, и чемпионата Европы по летним видам спорта, ожидающегося в августе 2022 года в германском Мюнхене. Таким образом, спортсмены могут принять участие в трех мероприятиях.

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