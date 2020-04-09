В Польше выпущено приложение для борьбы с фейками о коронавирусе

Польское агентство печати (PAP) и GovTech Polska (канцелярия премьер-министра Польши) выпустили веб-приложение #FakeHunter, позволяющее бороться с дезинформацией о COVID-19.

«В кризисное время общество особенно уязвимо для дезинформации. Ложные сообщения о вызванной вирусом болезни COVID-19 часто повторяются в социальных сетях и даже в авторитетных новостных агентствах. Жизнь миллионов людей и дальнейшее существование неисчислимого числа предприятий часто зависят от их способности получить доступ к проверенной информации из надежных источников новостей», - говорится в сообщении PAP.

PAP указывает, что цель созданного приложения - создать быстрый, удобный и безошибочный способ разоблачения ложных заявлений, касающихся SARS-CoV-2.

«Инструмент основан на веб-приложении, с помощью которого все интернет-пользователи могут отправить на проверку информационный факт. Этот факт затем отправляется общественным лидерам и экспертам, борющимся с дезинформацией, которые гарантируют обратную связь в течение 24 часов. Заключение, наряду с комментариями экспертов и соответствующими источниками, затем автоматически публикуется на веб-сайте проекта (fakehunter.pap.pl) и в его социальных сетях для всех», - поясняет польское агентство.

Разработчики провели специальную кампанию по подбору экспертов, собрав более 300 человек в ряды FakeHunters.

«Система полностью открыта - мы считаем ее первым шагом в развитии проекта», - заявил президент правления PAP Войцех Сурмач.

«Целью проекта является борьба с общим врагом во время этой инфодемии. Мы приглашаем всех журналистов, пользователей Интернета и активных людей вместе бороться с этой общей угрозой», - отметила представитель премьера Польши по правительственным технологиям Юстина Орловска.