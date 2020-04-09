Мэр Варшавы заявил, что власти Польши занижают число умерших из-за коронавируса

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заподозрил власти Польши в том, что они занижают число пациентов, умерших после заражения коронавирусом.

Об этом он заявил в среду в эфире телеканала TVN24, передает ТАСС.

"Здесь есть довольно серьезные расхождения, о которых я сообщил правительству две недели назад", - сказал он, отметив, что во вторник власти информировали о восьми смертельных случаях в Варшаве, а свидетельств о смерти было 32.

"В 32 случаях коронавирус включен в свидетельство о смерти, в то время как правительство сообщает только о восьми случаях из Варшавы", - пояснил Тшасковский, добавив, что подобные расхождения уже появлялись ранее.

"Все указывает на то, что, к сожалению, смертельных случаев намного больше, больше зараженных", - резюмировал он.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5 205, при этом 159 человек умерли, 222 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 400 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 150 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина. Более 33 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 100 тыс. тестов на коронавирус.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 метра.

Заявление мэра Варшавы с подозрениями в адрес властей республики прозвучало на фоне подготовки страны к намеченным на 10 мая президентским выборам, которая не прекращается, несмотря на продолжающуюся эпидемию. При этом из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

Между тем ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда допустил возможность проведения голосования по почте, подчеркнув при этом, что сроки проведения выборов пересмотру пока не подлежат. Как подчеркнул Дуда, "выборы должны состояться 10 мая".

Такое решение, указал он, было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма. По его словам, "на первом месте жизнь и здоровье граждан", "но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов". "Единственный путь - создать условия для безопасного проведения выборов", - считает глава государства.

Евросоюз уже раскритиковал действия польских властей, которые в срочном порядке вносили поправки в избирательное законодательство на фоне замороженной избирательной кампании.