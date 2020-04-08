Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Представители разведывательного сообщества США предупреждали Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре 2019 года.

Об этом в среду сообщила телекомпания ABC, передает ТАСС.

По данным источников телекомпании, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО), опасения в связи с вирусом, распространявшимся на территории китайского города Ухань (административный центр центральной провинции Хубэй) уже в ноябре, были подробно описаны представителями спецслужб, которые "беспокоились, что он может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии".

Составители доклада пришли к выводу, что последствия от этого вируса "могут быть катастрофическими". Как отмечает ABC, "эта информация была неоднократно доведена" до РУМО, Комитета начальников штабов ВС США и Белого дома. По сведениям телекомпании, "брифинги с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности Белого дома по теме нового вируса регулярно проходили в декабре".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что первое подобное предупреждение американская администрация получила 3 января.