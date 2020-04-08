Последнее обновление: 08.04.2020 09:12

Абхазия решила полностью перекрыть границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии всей государственной границы с Россией по реке Псоу.

В соответствии с документом, который опубликовала пресс-служба главы государства, граница будет перекрыта с полуночи 8 апреля до 20 апреля.

Бганба распорядился пускать на территорию Абхазии только дипломатических работников, российских военнослужащих и пограничников, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, передает РБК.

МИД Абхазии поручено проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах.

Вечером 7 апреля стало известно о том, что в Абхазии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это подтвердила главный санитарный врач Людмила Скорик. По ее словам, инфицирование было зафиксировано в городе Гагра. Пациент прибыл из Москвы, где находился в командировке, сообщает издание «Абхазия информ».

Режим чрезвычайной ситуации в Абхазии действует с 28 марта. Двумя неделями ранее была полностью закрыта граница с Грузией.

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