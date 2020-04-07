Армения из-за коронавируса закрыла въезд в страну для всех иностранцев

Армения закрыла въезд в страну для всех иностранных граждан, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

Въезд в Армению запрещен для всех, кто не является гражданином республики или членом его семьи. Решение принято в связи с распространением коронавируса за пределы отдельных стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией практически на все страны мира.

Мера не распространяется на дипломатов и сотрудников международных организаций, а также на членов их семей. Отдельные лица могут в особых случаях получить разрешение на въезд, передает РБК.

1 марта в Армении выявили первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 выявили у 29-летнего гражданина республики, который незадолго до этого вернулся из Тегерана.

24 марта власти страны на неделю прекратили работу предприятий для предотвращения распространения коронавируса. Открытыми оставили только аптеки, магазины и предприятия, оказывающие услуги первой необходимости.

По данным армянского Минздрава, на 7 апреля в стране зарегистрировали 853 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь человек умерли, 87 выздоровели.