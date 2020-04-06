Греция выделит на поддержку экономики до лета 24 млрд евро

Греция выделит в общей сложности на поддержку своей экономики до лета 24 млрд евро, что составит около 13% ВВП страны в 2019 году.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, передает ТАСС.

Он отметил, что «было обеспечено одобрение Европейской комиссии введения Грецией в действие гарантийного фонда (с 2 млрд евро из европейских структурных фондов) для предоставления кредитов греческим предприятиям на оборотный капитал, которые достигнут 25% их годового оборота».

«Бюджетная стоимость этого плана, который продлен до конца апреля, уже составляет 6,8 млрд евро. Эта сумма соответствует 3,5% ВВП страны, что выше среднего показателя по Европе - 3% ВВП», - пояснил Пецас.

Он отметил, что «в эту сумму не включена разрабатываемая в настоящее время политика поддержки таких областей, как первичный сектор, туризм, судоходство, энергетика, транспорт и т.д., а также первоначально выделенные средства в 10 млрд евро, направленные на укрепление ликвидности в производственной структуре экономики путем более гибкого использования европейских структурных фондов, использования Специального европейского инвестиционного фонда, создания гарантийного механизма, использования ресурсов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)».

«Таким образом Греция разработает до лета систему финансовой защиты экономики на сумму около 14 млрд евро и приведет в действие рычаг ликвидности в размере около 10 млрд евро с тем, чтобы кризис в общественном здравоохранении [с коронавирусной инфекцией] оставил как можно меньший отпечаток на реальной экономике. Общий пакет достигнет 24 млрд евро, т.е. около 13% от ВВП 2019 года», - подчеркнул Пецас.

Представитель правительства призвал всех греков не расслабляться, четко выполнять продленные правительством до 27 апреля жесткие ограничения на выход из дома и передвижения на автотранспорте с целью пресечения распространения коронавируса, сказав, что «апрель будет критически важным месяцем».

«Благодаря строгим и трудным мерам, которые мы приняли, мы затормозили распространение вируса. Без мер, которые мы все осуществили вместе, ситуация не была бы такой же. Мы жили бы в драматической ситуации, которую мы, к сожалению, видим в других европейских странах. Давайте сохраним то, что мы достигли. Если мы расслабимся, то мы заплатим за это», - подчеркнул Пецас.