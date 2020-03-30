В Греции 800 тыс. предприятий получают финансовую поддержку из-за коронавируса

Примерно 800 тыс. греческих предприятий, пострадавших от мер правительства по борьбе с коронавирусом, получают в марте экономическую поддержку от государства.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр финансов Греции Христос Стайкурас. Его выступление транслировалось греческим государственным телеканалом ЭРТ-1, передает ТАСС.

Стайкурас объявил пакет дополнительных мер поддержки бизнеса на апрель, отметив, что они теперь распространяются и на большее число работников. «Выделение срочной помощи в 800 евро в виде месячного пособия работникам продлевается на следующий месяц и распространяется на 1,7 млн трудящихся, что соответствует 81% всех работников частного сектора», - сказал министр.

Он отметил, что для 99% предприятий, охваченных данными мерами, предусматривается возможность приостановить уплату НДС и траншей по платежам налоговым инспекциям. По словам Стайкураса, «предприятиям предоставляется возможность приостановить выплаты по налогам государству с возможностью получить 25-процентную скидку, если все же они будут выплачены в установленный срок». В целом стоимость этой части правительственных мер составляет 1 млрд евро, сказал он.

Министр отметил, что «стоимость всего пакета мер по поддержке экономики и укреплению системы общественного здравоохранения на март-апрель составляет 6,8 млрд евро, или 3,5% ВВП». «Эти суммы не включают поддержку предприятий через структурные фонды ЕС и другие европейские программы», - пояснил чиновник.

«Ущерб экономике будет большим, но временным», - подчеркнул Стайкурас, указав, что для преодоления трудностей необходимы спокойствие и реализм. По его словам, правительство в сфере экономики предпринимает «спокойные, методичные и эффективные действия, имеет и реализует четкий план, облегчает бремя работников и работодателей».

В свою очередь министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис объявил, что государство возьмет на себя в марте-июне выплату процентов по взятым предприятиями кредитам.

В рамках жестких ограничительных мер, направленных на пресечение распространения коронавируса, в Греции запретили собираться в группы числом более 10 человек в одном месте, были закрыты все учебные заведения, кинотеатры, театры, музеи, археологические площадки, торговые центры и промтоварные магазины. Фактически продолжают работать только госслужбы, супермаркеты и небольшие продовольственные магазины, аптеки, почты, банки и салоны мобильной связи, введено ограничение на поездки граждан на личных автомобилях и бесцельные выходы из дома. Из-за закрытия большинства гостиниц, прекращения значительного числа авиарейсов и запрета на заход круизных судов в Грецию наносится мощный удар по туризму - главной отрасли греческой экономики.

В середине марта правительство заявило о выделении 10 млрд евро на поддержку предприятий и их работников, которые оказались в затруднительном положении из-за вспышки коронавируса. Компаниям категорически запретили увольнять персонал, пообещали выплатить по 800 евро всем работникам, включая и уволенных до объявления мер, а также выдать пасхальный бонус в размере половины зарплаты всем работникам государственного и частного сектора.

Согласно базовому сценарию Минфина, греческая экономика будет переживать в 2020 году временный спад, ВВП может сократиться до 3% из-за ограничительных мер, направленных на пресечение распространения коронавируса.