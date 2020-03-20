Правительство Греции выделит 10 млрд евро предприятиям из-за коронавируса

Правительство Греции увеличило до 10 млрд евро помощь предприятиям, которые закрываются или теряют товарооборот из-за вводимых властями жестких превентивных мер, направленных против распространения коронавируса в стране.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении к нации, передает ТАСС.

Премьер сообщил, что благодаря разрешению ЕС не включать в государственный бюджет траты на преодоление последствий борьбы с коронавирусом для экономики расходные статьи будут увеличены.

«Сегодня я объявляю, что государственный бюджет пересматривается. Таким образом, в дополнение к уже принятым мерам [поддержки предприятий и их работников] на общую сумму 3,8 млрд евро из госбюджета будут выделены еще около 3 млрд евро на поддержку экономики. И еще примерно столько же <...> - из структурных фондов для развития (ESPA)», - сказал глава правительства.

По его словам, в общей сложности это «примерно 10 млрд евро, не учитывая ожидаемое предоставление дополнительной ликвидности предприятиям из доступных финансовых инструментов».

«Как следствие, я могу сейчас объявить, что выделение единовременного пособия [пострадавшим от закрытия предприятий работникам] в размере 800 евро будет продлено до конца апреля, а также распространено и на тех, кто работает в компаниях, которые продолжают работать с уменьшенным оборотом. Таким образом, эта мера касается не только компаний, которые приостановили свою деятельность, но и подавляющего большинства работников частного сектора. Всем им государство также оплатит все страховые взносы», - подчеркнул Мицотакис.

Премьер сообщил, что месячное пособие в 800 евро получат и все работники так называемых свободных профессий. Обязательство по уплате страховых взносов будет приостановлено и для них.

Кроме того, Мицотакис заверил, что данное пособие будет выплачено и тем, кого успели уволить до 18 марта, когда министерство финансов объявило о первом пакете мер поддержки предприятий и работников на 3,8 млрд евро. По оценкам министра труда и социальных дел Янниса Вруциса, с начала марта до 18 марта была потеряна 41 тысяча рабочих мест, что означает, что предприятия каждый день увольняют в Греции примерно 2300 человек.

«800 евро также получат и все те, кого уволили или заставили уйти в отставку с 1 марта до вчерашнего дня. Мы заботимся прежде всего о тех, кто пострадал первым и сильнее всего от этого кризиса», - подчеркнул Мицотакис.

Глава правительства также сообщил, что так называемый бонус на Пасху «будет полностью выплачен всеми работодателями всем работникам, так как они имеют на это право». Точное время оплаты будет объявлено соответствующими министерствами, сказал он. На Пасху, являющуюся в Греции государственным праздником, всем работникам - как в государственном, так и частном секторе - обычно выплачивают дополнительную половину среднемесячной зарплаты, именуемую здесь «пасхальным подарком».