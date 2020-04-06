Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 2,577 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,589 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,783 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,795 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,35( снизился на 0,02 рубля).