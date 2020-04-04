Курсы наличной валюты в банках Минска на 4 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,583 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,01 рубля и составил 2,595 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,023 рубля и составила 2,785 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,026 рубля и составила 2,799 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34(вырос на 0,05 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37( вырос на 0,03 рубля).