Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,021 рубля и составил 2,556 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,02 рубля и составил 2,569 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,012 рубля и составила 2,771 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,021 рубля и составила 2,774 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38 ( вырос на 0,03 рубля).