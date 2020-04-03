Литва запретила въезд легковых авто из России и Беларуси

В полночь пятницы вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси, пассажиры из Латвии и Польши смогут следовать через два пограничных пункта.

"Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", — сказал пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

По его словам, после полуночи в Литву на легковых автомобилях разрешен въезд только через погранпункт Калвария-Будзискo с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью, сообщает Delfi.

Ограничения передвижения связаны с карантином, который введен как минимум до 13 апреля, возможно, этот срок будет продлен.