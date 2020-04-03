В России подали в отставку сразу три губернатора

В России менее чем за сутки подали в отставку сразу три губернатора. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края в пятницу, 3 апреля, заявление об уходе по собственному желанию подал губернатор Владимир Илюхин.

В заявлении говорится, что это решение Илюхин принял "в связи с переходом на новую должность". Какую именно, в документе не уточняется, передает DW.

За несколько минут до выступления Путина об уходе в отставку объявил глава Архангельской области Игорь Орлов. По версии Орлова, решение он принял на основании результатов "больших социологических исследований". Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский. До этого он возглавлял Ненецкий автономный округ, но - тоже "по собственному желанию" оставил этот пост.

После обращения Путина стало известно, что решение сложить с себя полномочия принял руководитель Республики Коми (РК) Сергей Гапликов.

В среду, 1 марта, министр здравоохранения РК Дмитрий Березин подтвердил, что в результате вспышки коронавируса в городской больнице Эжвинского района города Сыктывкара было выявлено 53 случая заражения SARS-CoV-2. За несколько дней Республика Коми - после Санкт-Петербурга и Московской области - стала региональным лидером по числу инфицированных коронавирусом.

Новым главой Республики Коми стал Владимир Уйба, ранее занимавший пост замминистра здравоохранения РФ и возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство.