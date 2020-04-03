Генассамблея ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с коронавирусом

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию под названием "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ принят в результате консенсуса.

Государства ООН призвали "активизировать международное сотрудничество" для сдерживания пандемии, а также прибегнуть к обмену информацией, научными знаниями и передовым опытом. Отдельно в документе подчеркивалась особая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН в борьбе с распространением вируса нового типа, передает DW.

Между тем, Россия предлагала вою резолюции, в которой содержался косвенный призыв к отказу от международных санкций в условиях пандемии. В тексте упоминалось, в частности, "согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ", а также "отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН".

В отличие от постановлений Совбеза ООН резолюции Генассамблеи не носят юридически обязывающего характера.