Страны ЕС предостерегли государства от посягательств на права человека

13 стран-членов ЕС обнародовали в среду, 1 апреля, заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.