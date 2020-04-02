Последнее обновление: 02.04.2020 12:22

Страны ЕС предостерегли государства от посягательств на права человека

13 стран-членов ЕС обнародовали в среду, 1 апреля, заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.

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