Коронавирус отменил матчи УЕФА, Уимблдон, конференции

Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в микроблоге Twitter Алок Шарма, британский министр по делам бизнеса и председатель конференции.

Как в свою очередь сообщила в Twitter пресс-служба COP26, решение принято совместно секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН), страной-хозяйкой - Великобританией и ее партнером Италией. В пресс-службе уточнили, что в нынешних условиях провести "масштабный и всеобъемлющий" климатический форум в ноябре текущего года не представляется возможным.

Кроме того, решено отложить до октября следующего года Конференцию ООН по биоразнообразию в китайском Куньмине.

Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые со Второй мировой войны из-за "проблем, связанных с общественным здравоохранением" на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Комитета по управлению чемпионатами.

Решение принято на фоне опасений по поводу проведения массовых мероприятий, серьезной нагрузки на медицинские и экстренные службы и ограничений на передвижение и поездки как в Великобритании, так и по всему миру.

Новые даты уже известны. "134-й турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года", - уточнили организаторы. В этом году Уимблдон планировали провести с 29 июня по 12 июля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с пандемией коронавируса временно отменил проведение всех игр Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом говорится в пресс-релизе союза, опубликованном в среду, 1 апреля, по итогам видеоконференции с генеральными секретарями всех 55 ассоциаций - членов УЕФА.

Кроме того, вплоть до дальнейшего уведомления будут отложены все международные матчи женских и мужских сборных, запланированные на июнь 2020 года, в частности, квалификационные матчи чемпионата Европы. Переносятся также товарищеские матчи и турниры среди молодежных и юношеских команд.

В сообщении указывается, что такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА с учетом рекомендаций рабочей группы, созданной 17 марта.

Финал чемпионата Европы по футболу - 2020 был уже ранее перенесен на 2021 год. В середине марта УЕФА приостановил проведение европейских кубковых турниров.