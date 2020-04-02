ООН заявила об обнищании 8,3 млн людей в арабском регионе из-за вируса

Последствия от пандемии коронавируса приведут к тому, что в 2020 году 8,3 млн человек в арабских странах окажутся за чертой бедности. Об этом сообщается на сайте ООН.

Количество тех, кто недополучает пищу, может увеличиться примерно на 2 млн человек, по оценке организации.

«Последствия этого кризиса будут особенно серьезными для уязвимых групп», — заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рола Дашти. Она добавила, что в группу риска войдут женщины и молодежь, а также те, у кого нет доступа к социальной защите и страховке по безработице.

Как отмечает организация, в регионе за чертой бедности уже сейчас находятся 101,4 млн человек, еще примерно 52 млн недоедают, передает РБК.

В ООН не назвали арабские страны, которые пострадают от COVID-19. К арабскому миру относятся страны Ближнего Востока, Северной Африки, Палестина, а также три государства Восточной Африки (Коморы, Сомали, Джибути).