Венгрия загрузилась в «режим Лукашенко» якобы ради борьбы с коронавирусом

Все больше европейских политиков призывают задуматься о введении санкций в отношении Венгрии в связи со злоупотреблением режимом ЧП, введенным в стране на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в среду, 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию на "политический карантин".

30 марта парламент Венгрии одобрил законопроект, согласно которому правительство премьер-министра Виктора Орбана получает расширенные полномочия на время действия в стране режима чрезвычайного положения, объявленного 11 марта в связи с пандемией коронавируса.

Согласно новому закону, премьер-министр Венгрии и глава правящей националистической партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать режим ЧП на неопределенный срок без голосования в парламенте. Закон также разрешает кабмину приостанавливать исполнение определенных законов и применять "иные исключительные меры" в целях борьбы с COVID-19.

По мнению главы МИД Люксембурга Ассельборна, в подобной ситуации "венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов". В этой связи политик призвал исключить представителей Венгрии из состава советов министров стран-членов ЕС, передает DW.

Что касается главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, то она постаралась избежать прямой конфронтации с Венгрией в вопросе о правомерности особых полномочий, полученных правительством страны в связи с ЧС, вызванной пандемией коронавируса. 31 марта фон дер Ляйен указала на важность соразмерности чрезвычайных мер, принимаемых странами-членами ЕС в связи с пандемией, не упомянув, однако, конкретно Венгрию.

"Европейская комиссия в соответствии с духом сотрудничества будет наблюдать за применением чрезвычайных мер во всех государствах ЕС", - отметила фон дер Ляйен.