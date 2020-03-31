Парад 9 мая в Минске пройдет вечером

Парад к 75-летию победы во Второй мировой войне пройдет в Минске 9 мая в вечернее время из-за решения Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве.

«Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате - с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут», - сообщил сегодня замминистра обороны РБ Сергей Потапенко.

В составе пешей колонны парада пройдут 20 белорусских парадных расчета и по одному из России и Китая. В составе механизированной колонны планируется участие 185 единиц техники в составе 18 парадных расчетов, включая БТР-82А и ракетные комплексы "Искандер". В параде будут задействованы 42 самолета и вертолета.