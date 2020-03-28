Россия из-за коронавируса закрывает границу, в том числе с Беларусью

В борьбе с распространением коронавируса Россия закрывает с полуночи 30 марта движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

Об этом говорится в правительственном постановлении, опубликованном в субботу, 28 марта.

Также будет закрыт сухопутный участок российско-белорусской границы.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, российскую границу можно будет пересекать лишь дипломатам, членам официальных делегаций и их семьям, водителям грузового транспорта, экипажам речных судов и бригадам поездов международного железнодорожного сообщения. Кроме того, пересекать границу РФ смогут жители Калининградской области при наличии официальной регистрации в регионе, а также жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

Ограничения не коснутся россиян, которые выезжают из страны в связи со смертью близкого родственника. Однако для этого потребуется копия свидетельства или справки о смерти, а также документ, который подтвердит родство. В постановлении правительства не указано, как долго эти ограничения будут действовать.

Ранее некоторые регионы России ввели ограничения на передвижение граждан, чтобы сдержать распространение коронавируса. Так, в Красноярском крае ограничен выезд граждан за пределы муниципальных образований. В Карелии временно приостановлена работа общественного транспорта. В Сахалинской области ограничено количество рейсов, прибывающих с материка, а все прибывшие пассажиры должны пройти тестирование на коронавирус и двухнедельный карантин.

Закрыли въезд в Грозный власти Чечни. Теперь попасть в город смогут лишь жители, а также сотрудники ряда организаций, например, поставляющих продукты питания и товары первой необходимости. Кроме того, жителям региона ограничили перемещение по республике.