Узбекистан сообщил о первой жертве коронавируса, закрыл еще ряд городов

В Узбекистане в пятницу скончался первый пациент, зараженный коронавирусом, страна заблокировала еще несколько городов и районов, значительно увеличив зарплату медицинским работникам, чтобы замедлить распространение коронавируса.

По данным Минздрава, пациент, которому было 72 года, умер от инфаркта миокарда. Он находился в Намангане и заразился от дочери, которая вернулась из Турции, говорится в сообщении Минздрава.

Всего в Узбекистана зарегистрировано 83 случая заражения.

Власти Навоийского вилоята (области), где расположены крупные золотодобывающие и уранодобывающие компании, а также химические заводы, сообщили, что закрыли города Навои и Зарафшан, а также несколько районов в области. Власти Бухары, крупного туристического центра, также заявили, что закроют город.

Узбекистан начал блокировать крупнейшие города, включая столицу Ташкент, в начале недели. В четверг поздно вечером президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что 11 заразившихся - медицинские работники, и объявил о крупных выплатах тем, кто работает в непосредственном контакте с инфицированными.

По словам Мирзиёева, врачи будут получать $2.500 каждые две недели, что в несколько раз больше обычной месячной заработной платы, медсестры и лабораторные работники - $1.500, младшие медицинские работники - $1.000 и другие по $500.

Медицинские работники, которые заразятся при лечении пациентов с коронавирусом, получат по $10.000 каждый.