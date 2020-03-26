Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 2,585 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,022 рубля и составил 2,59 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,815 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,826 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,31(снизился на 0,03 рубля).