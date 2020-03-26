В Москве закрываются все магазины и религиозные объекты

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов из-за коронавируса.

"Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов", - написал мэр на своем сайте.

Также в столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, при этом аптеки останутся открытыми. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе с условием доставки", - значится в документе, передает ТАСС.

В указе мэра сообщается, что все рестораны, кафе и бары Москвы, кроме столовых при предприятиях, должны также временно приостановить свою работу.

"С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещений гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и другие предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций", - отмечается в указе.

Как отметил в своем блоге Собянин, введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. По его словам, данные меры абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

"Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги - все они по-прежнему будут доступны. Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки", - написал мэр.

Также указ предписывает приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Кроме того, большие парки в столице закроют для посещения. "С 28 марта по 5 апреля 2020 года временно остановить посещение гражданами территорий общественного значения - ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, <...> музея-заповедника "Царицыно", музея-заповедника "Коломенское", парка "Зарядье", музея-усадьбы "Кусково", парка кльтуры и отдыха "Сокольники", - значится в документе.