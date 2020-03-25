Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,046 рубля и составил 2,5951 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,073 рубля и составил 2,612 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,03 рубля и составила 2,805 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,035 рубля и составила 2,825 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,31(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,34(снизился на 0,02 рубля).