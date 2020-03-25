Задержание главреда EJ.by связывают с сюжетом на БТ о заказных статьях

Александр Сацук, брат задержанного сегодня в Минске журналиста Сергея Сацука, предполагает, что задержание может быть связано с августовским сюжетом на телеканале «Беларусь 1» о заказных статьях в деловом портале «Ежедневник», которое тот возглавляет.

Александр Сацук сообщил БелаПАН, что его попросили приехать в департамент финансовых расследований КГК на улице Кальварийской в Минске, чтобы забрать документы брата.

«Сначала ничего не хотели говорить, потом дэфээровец, который передал документы Сергея, нехотя сказал только одно слово — "взятки", — сказал Сацук. — То есть это, скорее всего, по тому вбросу, который был полгода назад по БТ. Там же было озвучено, что он якобы взял деньги за написание статьи по закупке медоборудования Минздрава».

По словам собеседника, ему не сообщили, в каком статусе находится его брат, отпустят ли его и когда.

«Но поскольку вещи отдали, то вряд ли его отпустят, — считает Александр Сацук. — Адвокат там сейчас дежурный. Не сказали, по какой статье возбуждено дело, но если взятки, то это 430-я статья получается. Но точно сказать, что ему инкриминируют, я не могу, не знаю».

Получить комментарий в ДФР не удалось. Пресс-секретарь департамента Юрий Кардымон находится в отпуске. Сотрудник, который ответил на звонок по рабочему номеру пресс-службы, попросил набрать через полчаса, а затем перестал отвечать на звонки.

22 августа 2019 года в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором редактора «Ежедневника» Сергея Сацука, автора серии журналистских расследований о коррупции в Минздраве, по сути обвинили в написании заказных статей.

В частности бизнесмен Виктор Медведский, фигурант уголовного дела о неуплате налогов представительством иностранной компании, которая занимается поставками товаров медицинского назначения, заявил на камеру, что передал Сацуку информацию о коррупционной схеме.

Схема эта, по его словам, связана с закупкой продукции компании «Макафарма». По словам Медведского, он хотел, чтобы журналист провел расследование и написал статью. Позже статья вышла на сайте «Ежедневника» под заголовком «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови». Медведский утверждал, что для работы над расследованием передал Сацуку три тысячи долларов.

Сацук утверждал, что деньги не брал.

«В конце 2018 года ко мне пришел человек (не Медведский), который предложил интересный материал для статьи о коррупции. Я подключил зарубежных коллег, проверил предложенную информацию, она подтвердилась. Я решил работать с материалом дальше. Мне предложили финансовую поддержку покрыть расходы моего расследования. Я этому человеку сказал, что в рамках данного материала никаких денег мы не берем и не можем брать», рассказал тогда главред Ежедневника.