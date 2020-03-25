Украина вводит режим чрезвычайной ситуации

В Украине на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 введен режим чрезвычайной ситуации.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 25 марта.

Он добавил, что в случае необходимости режим ЧС может быть продлен, передает DW.

Только 23 марта правительство Украины ввело режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Еще ранее чрезвычайное положение было введено в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Правительство Украины на заседании 25 марта также усилило ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Согласно принятому решению, учреждения здравоохранения вправе осуществлять принудительное медицинское обследование лиц с симптомами атипичной пневмонии COVID-19 и контактировавших с ними людей в том случае, если эти лица отказываются проходить обследование добровольно.

Постановление предусматривает обязательную госпитализацию лиц с диагнозом COVID-19 и уклоняющихся от лечения. Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану порядка на территории, прилегающей к объектам, на которых проводится обследование, госпитализация или карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать проект решения о закрытии границ Украины для любого пассажирского движения, начиная с 28 марта.