Власти Италии не исключили, что реальное число заразившихся коронавирусом в 10 раз больше

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом в стране не 64 тыс., а в 10 раз больше.

"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", - сказал Боррелли в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica.

Он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая, передает ТАСС.

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых чуть более 6 тыс. умерли и почти 7,5 тыс. излечились. В Китае, где практически остановилась волна заражений, число инфицированных превысило 81 тыс., умерли 3270 человек. В Италии был зафиксирован антирекорд, когда только за сутки умерли почти 800 человек.