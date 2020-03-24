Зеленский перенес призыв в армию из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе призыва на военную службу на май—июль. Призыв должен был начаться в апреле.

Ранее в марте командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приостановило призыв на срочную военную службу на время действия карантина из-за нового коронавируса.

По данным украинских властей, в стране подтвердили 73 случая заражения инфекцией, трое пациентов умерли, один выздоровел. Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти регионах, в частности в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях, передает РБК.

В середине марта Украина временно закрыла границу для иностранных граждан. В Киеве приостановил работу общественный транспорт. Исключение сделали для медработников, военнослужащих, спасателей, сотрудников аптек и коммунальных служб и ряда других граждан.