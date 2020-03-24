Великобритания ограничивает свободу передвижения в борьбе с коронавирусом

Великобритания вслед за рядом европейских стран на три недели ограничивает свободу передвижения ради борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Жители королевства смогут покидать свои дома лишь для покупок товаров первой необходимости, посещений врача и индивидуальных занятий спортом.

"Сегодня вечером я даю британскому народу одно простое указание - вы должны оставаться дома", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телеобращения к нации в понедельник, 23 марта.

Поездки на работу возможны лишь в случае, если ее невозможно выполнять из дома. Кроме того, глава британского правительства призвал отказаться от встреч с друзьями. Нарушение мер, вводимых минимум до 11 апреля, грозит штрафом, предупредил Джонсон.

В стране временно закроют все магазины, которые не продают товары первой необходимости, а также библиотеки, храмы и спортивные площадки. Кроме того, запрещены любые мероприятия, предполагающие скопление людей, за исключением похорон.

"Важно не позволить заболеванию распространяться среди домохозяйств", - объяснил Джонсон. По его словам, "без масштабной попытки сдержать распространение вируса на уровне страны наступит момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не справится, потому что будет не хватать аппаратов искусственной вентиляции легких, коек в отделениях интенсивной терапии, врачей и медсестер". Премьер Соединенного Королевства назвал вирус "крупнейшей угрозой за несколько десятилетий".

Между тем власти Франции распорядились усилить карантинные меры, введенные с 17 марта на 15 дней. В частности, теперь прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день, в радиусе одного километра от дома и не более чем на час.

"Я снимаю шляпу перед французами, которые уважают предписания", - заявил премьер республики Эдуар Филипп в ходе телеобращения к нации. Жителям страны разрешено покидать свои дома лишь для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Полиция следит за соблюдением мер.