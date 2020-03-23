Последнее обновление: 23.03.2020 12:13

Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезд на свою территорию

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Л/ДНР, следует из опубликованного распоряжения.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (о запрете на въезд в РФ] не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в документе.

Этим же распоряжение гражданам Беларуси разрешен транзит через территорию Россию.

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