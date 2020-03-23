Россия приоткрыла границы для граждан СНГ, включая белорусов

Россия приоткрыла границу для граждан СНГ и ряда других стран, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.

"Положения пункта 1 настоящего распоряжения (запрет на въезд в РФ – ред.) не применять в отношении граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в РФ через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта", - говорится в документе.

Правительство также дало команду ФСБ обеспечить пропуск через госграницу РФ граждан перечисленных стран.

По сути, речь идет о том, что Россия разрешила транзит граждан СНГ, включая белорусов, по своей территории.