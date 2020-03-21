Глава Минздрава Бразилии предрек коллапс системы здравоохранения страны в апреле

Система здравоохранения Бразилии перестанет справляться с ростом числа пациентов, зараженных коронавирусом нового вида, начиная с апреля.

Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава страны Энрике Мандетта, передает ТАСС.

«В конце апреля случится коллапс системы здравоохранения Бразилии», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Чиновник пояснил, что речь идет о ситуации, когда даже при наличии денег, полисов дополнительного медицинского страхования и даже судебного решения новые пациенты с коронавирусом не смогут быть госпитализированы в медучреждения по причине отсутствия свободных коек. По мнению министра, чтобы попытаться избежать такой перспективы, возможно, потребуется ограничить передвижение людей, в первую очередь пожилого возраста.

С начала апреля Мандетта ожидает резкого роста числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю.

«В августе начнется постепенное снижение, и в сентябре мы увидим спад, как тот, что в марте зафиксировали в Китае», - пояснил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден в Сан-Паулу 26 февраля - на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас вирус обнаружен у 640 человек в 22 субъектах федеративной республики. Подтверждены семь летальных исходов. На фоне распространения инфекции парламент Бразилии в пятницу разрешил правительству объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, что позволит исполнительной власти избежать необходимости прибегать к бюджетному маневру для выделения дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией.