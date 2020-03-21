Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Кубы закроет въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса.

Об заявил президент страны Мигель Диас-Канель, трансляция опубликована в Facebook Минздрава Кубы.

По словам главы государства, въезд на территорию страны разрешат только жителям Кубы. Мигель Диас-Канель также отметил, что запрет не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране. Для иностранных туристов аэропорты будут работать только на вылет.

Как сообщает Минздрав республики, на Кубе зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. Еще 716 человек госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает РБК.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 20 марта, количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. человек. Погибли от осложнений, вызванных инфекцией, более 8,7 тыс. заболевших. В России выявлено 253 случая заражения.