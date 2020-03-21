Последнее обновление: 21.03.2020 09:51

В Киеве и двух областях Украины введен режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этих регионах, сообщается на сайте правительства страны.

Всего коронавирусной инфекцией нового типа на Украине, по последним данным Минздрава, заразились 29 человек, передает РБК. Трое заболевших умерли.

На Украине действуют особые меры по борьбе с распространением инфекции. 13 марта власти Украины объявили о закрытии границ на две недели для въезда иностранных граждан. С 18 марта внутри страны остановлены автобусные, железнодорожные и авиационные перевозки. Запрещено организовывать публичные мероприятия числом более десяти человек.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование