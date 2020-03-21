Британские власти постановили закрыть пабы и клубы из-за коронавируса

Власти Великобритании постановили с 20 марта временно прекратить работу ресторанов, пабов и баров из-за ситуации с новым коронавирусом.

Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Мы хотим, чтобы вы оставались дома, насколько это возможно», — сказал он.

Джонсон отметил, что эти меры также касаются кинотеатров, ночных клубов, спортзалов, театров и развлекательных центров, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

По данным британского правительства на 20 марта, в стране зарегистрировали 3983 случая заражения коронавирусом, 177 человек умерли. Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что всего в мире заболели более 209 тыс. человек и свыше 8,7 тыс. умерли.

В связи с распространением коронавируса в Британии отменили Международный авиасалон Фарнборо, который должен был пройти в июле. Совет директоров авиасалона отметил, что таким образом хотел обезопасить участников выставки, посетителей и персонал.