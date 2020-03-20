Последнее обновление: 20.03.2020 13:07

Лукашенко решил проучить белорусов с помощью коронавируса

Лукашенко сегодня выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом научит население Беларуси отвечать за свои действия.

Такое мнение белорусский правитель высказал, посещая частное предприятие по выпуску медтехники.

"Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - заявил Лукашенко.

По его мнению, белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Он также считает, что психоз из-за коронавируса заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры.

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