Лукашенко решил проучить белорусов с помощью коронавируса

Лукашенко сегодня выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом научит население Беларуси отвечать за свои действия.

Такое мнение белорусский правитель высказал, посещая частное предприятие по выпуску медтехники.

"Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - заявил Лукашенко.

По его мнению, белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Он также считает, что психоз из-за коронавируса заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры.