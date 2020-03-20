Банк Англии объявил об отмене стресс-тестов британских банков в 2020 году

Банк Англии отменил проведение в 2020 году стресс-теста британских банков, чтобы они смогли сосредоточиться на кредитовании домохозяйств и предприятий в сложных экономических условиях ввиду распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, передает ТАСС.

«Решение отменить стресс-тесты 2020 года для восьми крупнейших банков Великобритании должно помочь кредиторам сосредоточиться на удовлетворении потребностей британских домохозяйств и предприятий посредством постоянного предоставления кредитов», - сказано в сообщении.

11 марта 2020 года Комитет по финансовой политике Банка Англии также разрешил британским банками использовать капитал, который они должны были ранее накапливать в рамках программы «контрциклический буфер капитала».

Британский регулятор также отметил, что недавний стресс-тест 2019 года показал устойчивость британской банковской системы к одновременным глубоким рецессиям в Великобритании и в мировой экономике. Тестирование предполагало сценарии более серьезные, чем глобальный финансовый кризис в сочетании со значительным падением цен на активы.

19 марта Банк Англии второй раз за месяц экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов. 11 марта Банк Англии снизил ставку до 0,25% с 0,75% годовых. Такие меры регулятор принял для смягчения негативного влияния эпидемии коронавируса на экономику страны.