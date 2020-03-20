Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,09 рубля и составил 2,6 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,095 рубля и составил 2,65 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,05 рубля и составила 2,79 рубля, минимальная продажа выросла на 0,03 рубля и составила 2,8 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(вырос на 0,15 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(вырос на 0,16 рубля).